Cade sulla pista di Santo Stefano d’Aveto e si taglia con uno sci: 37enne soccorso e portato al San Martino

Genova. Incidente sulle piste questa mattina a Santo Stefano d’Aveto per uno sciatore di 37 anni. L’uomo stava scendendo dalla pista rossa quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto ferendosi alla gamba destra con la lama di uno sci.

Sul posto è intervenuta la squadra del soccorso alpino che ha medicato lo sciatore e lo ha portato a Rocca d’Aveto dove è stato trasferito in ambulanza fino al campo sportivo di Santo Stefano. Il giovane ha riportato un profondo taglio dietro il ginocchio e per questo la centrale operativa del 118 di Lavagna ha disposto il trasferimento in elicottero.

» leggi tutto su www.genova24.it