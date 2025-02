Camogli: il sole batte vento e freddo; e scatena la voglia di nuotare

Otto gradi all’ombra e la tramontana che fa sembrare la temperatura ancor più bassa. Ma il sole regala un tepore inaspettato e scatena la voglia di tuffarsi in mare e fare una nuotatina. Qui siamo in un’affollata Camogli; molte le persone scese in spiaggia a gustare il calore del sole proprio a un passo dal mare. Tra loro un gruppo di turisti in costume da bagno: particolare che fa pensare alla voglia premeditata di una nuotata. L’abitudine di tuffarsi in mare in pieno inverno, prende sempre più campo; ad invogliarla i sempre più affollati e numerosi “cimenti invernali”. A proposito domani proprio a Camogli, allo scoccare delle 12, tuffo collettivo nel mare prospicente la basilica.

