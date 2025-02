Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Proseguono lavori di rifacimento del marciapiede di viale Kasman, nel tratto compreso tra via Filzi e corso Lavagna, per una lunghezza di circa 70 metri. Gli interventi, per un importo complessivo di 29.158,00 euro, prevedono la demolizione del marciapiede esistente e il suo ampliamento, il ripristino e l’impermeabilizzazione della soletta portante, la realizzazione di una nuova pavimentazione con bordi in pietra arenaria.

“Sono operazioni necessarie per garantire la sicurezza dei pedoni. Verrà, inoltre, migliorata l’accessibilità, con la creazione di uno scivolo per i disabili e l’installazione di un percorso tattile che segnalerà l’attraversamento pedonale di corso Lavagna. Contestualmente, si procederà con la pulizia e la verniciatura della ringhiera. Crediamo che queste opere di manutenzione siano fondamentali per avere una città sempre più vivibile, accessibile e curata” spiega l’assessore Paolo Garibaldi.

