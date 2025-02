Comunali Genova, anche Italia Viva dice sì a Silvia Salis: “Credibile e autonoma, pronti a sostenerla”

Genova. Anche la delegazione di Italia Viva, dopo Avs e Linea Condivisa, ha incontrato ufficialmente Silvia Salis in questo giro di consultazioni che dovrebbe portare al via libera del Pd e di tutta la coalizione di centro sinistra entro 48 ore per l’investitura ufficiale della candidata civica del centrosinistra alle amministrative di maggio.

“Abbiamo ribadito grande interesse per la sua candidatura civica e per la forte volontà di costruire una coalizione ampia con un ruolo forte del centro” dice Iv in una nota. All’incontro erano presenti Lella Paita, Arianna Viscogliosi, Eugenio Musso e Giovanni Stagnaro.

