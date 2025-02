Comunali Genova, Silvia Salis verso la candidatura per il centrosinistra: partita chiusa entro lunedì

Genova. E’ solo questione di tempo, tra stasera o al massimo lunedì, per l’investitura ufficiale di Silvia Salis come candidata del centrosinistra alle amministrative di questa primavera. Nelle ultime 48 ore il nome della campionessa martellista, oggi numero due del Coni, ha ricevuto una serie di via libera, incontri interlocutori certo, ma positivi, da Avs a Linea Condivisa. E anche la base del Pd, con la riunione dei circoli che si è tenuta ieri sera in Val Bisagno, pur “spaesata” da un nome per i militanti del tutto sconosciuto, sembra disposta a digerirlo pur di uscire dal pantano delle ultime settimane. Resta da convincere il M5S, ma anche su questo fronte si sarebbero fatti importanti passi avanti.

Di una cosa tutti sono infatti consapevoli. Non c’è più tempo da perdere perché se è vero che il nome della 40enne genovese ha sparigliato le carte sorprendendo anche il centrodestra (come dimostrano le prime reazioni) e portando una ventata ‘aria fresca dopo settimane di guerriglia tra le varie correnti del Pd da cui era diventato impossibile uscire, d’altra parte Silvia Salis è conosciuta in ambito sportivo anche nazionale, ma non dalla gran parte dei cittadini genovesi (In questo articolo il profilo della candidata in pectore). E la campagna elettorale deve partire per questo al più presto.

