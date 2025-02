Genova. Novità in arrivo per regolamentare la sosta su suolo pubblico tutelando maggiormente i residenti nel Comune di Genova: approvata dalla giunta, su proposta dell’assessore ai Trasporti Sergio Gambino, la modifica della disciplina della sosta a pagamento nelle aree dedicate, mantenendo la gratuità per i genovesi in possesso di auto ibrida.

Le modifiche non sono retroattive e la gratuità andrà a scadenza, sino ad esaurimento (tutte le informazioni sul sito web del Comune di Genova).

