Dalla parte della persona malata: Monsignor Palletti in visita ai reparti ospedalieri

“Come ogni anno ci troviamo insieme a pregare in questa giornata dedicata al malato. A coloro che accudiscono il malato. Dedicata alla nostra vita interiore e fisica, che hanno entrambe bisogno di essere continuamente risanate e indirizzate al Regno dei cieli”: così il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha iniziato martedì scorso l’omelia per la Messa del malato, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta nella ricorrenza della festa della Madonna di Lourdes e della concomitante Giornata mondiale del malato, indetta quest’ultima nel 1992 da san Giovanni Paolo II e collocata liturgicamente proprio nel giorno della festa della Vergine apparsa nel 1858 a Bernadette Sobirous. Prendendo spunto dal Vangelo del giorno, quello delle nozze di Cana, il vescovo ha messo in evidenza come il brano sia importante non solo per quanto Gesù ha compiuto in quell’episodio, «ma anche per la modalità con cui ha preso l’avvio: l’intercessione, l’attenzione della Madre, che addirittura previene uno stato di disagio, “non hanno più vino”: non se ne era accorto ancora nessuno, o meglio nessuno aveva pensato di prendere un provvedimento di quel genere, ma Maria sì. Vede oltre, lo sguardo materno le permette di guardare al di là delle apparenze per cogliere invece un dettaglio fondamentale, importante, quello di un disagio che si sarebbe realizzato all’interno di quel banchetto di nozze”.

La sollecitudine di Maria è già in quella occasione alla base di un intervento a sostegno delle persone in difficoltà. Tanto più questo è avvenuto in luoghi come Lourdes, dove il numero delle guarigioni miracolose, attestate sempre da illustri specialisti medici, è andato crescendo nel corso degli anni, e dove l’afflusso dei pellegrini è sempre straordinario. Come è noto, ogni anno ci sono molti fedeli che raggiungono Lourdes anche dalla terra spezzina, comprese molte persone malate, grazie all’impegno dell’associazione Unitalsi, la cui sede provinciale si trova proprio la chiesa parrocchiale di Mazzetta e le cui insegne e labari erano presenti alla cerimonia di martedì scorso. Nei giorni di martedì e mercoledì il vescovo ha poi visitato le persone degenti nei diversi reparti dell’ospedale civile della Spezia, mentre domani, martedì e giovedì visiterà i vari reparti dell’ospedale di Sarzana, intrattenendosi con i degenti, con il personale sanitario e con i volontari.

