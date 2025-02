Dall’India al Jazz: il mondo è piccolo per chi vuol bene

La lontana India (lontana ormai solo in apparenza), la musica jazz e, soprattutto, la solidarietà. Sono questi gli “ingredienti” di un evento che si tiene alla Spezia giovedì prossimo alle 17.30 nel salone della Provincia. Ad organizzarlo è l’associazione che si chiama, non per caso, “Nuovo Cammino” e del cui impegno missionario e sociale già altre volte si è parlato in città. L’associazione, in qualche modo, nasce proprio dall’India o, meglio, dalla nazionalità indiana di alcune delle suore Luigine che, in anni passati, sono state presenti alla Spezia, lasciando un ottimo ricordo del loro impegno educativo e pastorale. Ci si potrebbe però chiedere cosa c’entri il jazz con l’attività di “Nuovo Cammino”. La domanda l’abbiamo girata al presidente Remo Righetti: “Le due cose – ci ha risposto – sono del tutto in sintonia perché, così come l’associazione si preoccupa di sostenere le attività di una comunità di religiose, distanti solo geograficamente, in parallelo il jazz è il genere musicale senza confini per definizione”.

Giovedì, dunque, nel salone della Provincia si terrà proprio un concerto di musica jazz con i brani interpretati da giovanissimi musicisti spezzini, ovvero dal gruppo di musica d’insieme “fiati” della classe 5a M del liceo musicale “Vincenzo Cardarelli”. Questi i protagonisti: Iolanda Lodola, Emma Santini (flauto); Leonardo Castagna, Angelica Medone (clarinetto); Vinicio Esposito (sax soprano e pianoforte); Lara Peoni (sax alto); Nicola Trezzi (sax tenore e chitarra); Riccardo Cecchi, Jacopo Mora (tromba); Samuele Varsi (tromba e flicorno); Eleonora Cozzani (basso); Mattia Carpeggiani (percussioni); Sebastiano Esposito (pianoforte). Diretti dall’insegnante Valentina Renesto, eseguiranno musiche di Garland, Menescal, Jobim, Wonder, Corea. Prima del concerto, il presidente Righetti parlerà dei progetti di solidarietà in corso, presentando al riguardo l’edizione 2025 della rivista cartacea “Nuovo Cammino news”. L’evento è condiviso con un’altra associazione, “50&+”, sigla curiosa che vuol dire però una cosa semplice e bella: l’apertura e l’impegno di persone ultracinquantenni. Insomma, una realtà forse contenuta nelle sue dimensioni, che però sta ponendo le premesse di un vero e proprio gemellaggio tra la comunità spezzina ed un piccolo centro dell’India.

