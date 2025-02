Deve scontare un anno di carcere: arrestato 67enne

Genova. Gli agenti del commissariato Prè hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione un 67enne genovese, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti, falsificazione di monete, fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del ripristino dello stesso ordine precedentemente sospeso, in esecuzione della condanna in appello per evasione.

