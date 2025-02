Ettore Torzetti eletto segretario responsabile della Fnp Genova Area Metropolitana

Genova. Ettore Torzetti è stato eletto segretario responsabile della Fnp Genova Area Metropolitana, la federazione dei pensionati della Cisl, al termine del IV congresso della Fnp Cisl Genova A.M. alla presenza del segretario nazionale Fnp Cisl Mimmo Di Matteo, del segretario generale Fnp Cisl Liguria Sergio Migliorini e del responsabile AST Cisl Genova A.M. Marco Granara. Per Torzetti una conferma all’unanimità alla guida dei pensionati della Cisl Genova.

“Ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti – dice il neo eletto – ci sono tanti temi su cui continueremo a lavorare a testa bassa per essere al fianco dei nostri iscritti. C’è la necessità soprattutto dal punto di vista della sanità di avere sempre più di un attenzione maggiore per i nostri anziani, sono le persone più fragili che hanno bisogno di una cura che spesso manca’’

