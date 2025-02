Federvolley Savona, il neo presidente Salvatore Clemente: “Coinvolgiamo i giovani, i bambini devono vivere la pallavolo come un gioco”

Savona. “Coinvolgiamo i giovani. Dobbiamo avvicinare i bambini a questo sport e farglielo vivere come un gioco, dobbiamo fargli capire che è un modo diverso di passare il tempo rispetto a stare al computer o giocare ai videogame”. Sarà questo uno dei pilastri dei quattro anni di presidenza di Salvatore “Ciccio” Clemente, neo presidente di Federvolley Savona-Imperia. Clemente ha sfidato l’uscente Ornella Testa e, chiamato in causa da diverse società ha deciso di mettersi in gioco, portando a casa la vittoria – sul filo del rasoio – con il 50,92% dei voti.

Clemente torna nel mondo della pallavolo dopo circa 20 anni di assenza. Nei primi anni 2000 dopo aver fatto l’arbitro, è diventato il presidente e allenatore dell’Albisola Pallavolo e ha portato la squadra maschile dalla serie C fino alla B1 e per tre anni consecutivi ha sfiorato l’A2 con i playoff, portandosi a casa anche la prima coppa Italia vinta in Liguria.

