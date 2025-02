Ferrovie: come andare a Roma dalla Liguria?

Alcuni cittadini si sono lamentati dopo aver visto i cambiamenti di orario dei treni dopo il 15 giugno prossimo venturo. Chi volesse andare a Roma dalla Liguria (per esempio da Chiavari) dopo metà giugno, con il cambio di orario non avrà più a disposizione treni diretti. Per esempio partendo da Chiavari alle 6.50 arriverebbe a Roma alle 15.48 con un viaggio di quasi 9 ore (per la precisione 8.58) e con due cambi: alla Spezia e a Pisa. Per impiegare 5 ore ore di viaggio si dovrebbe partire alle 13.27 con arrivo alle 18.25 ma con ben tre cambi: La Spezia, Pisa e Firenze. Possiamo anche scegliere due cambi (La Spezia e Firenze) partendo sempre alle 13.27 ma arrivando a Termini alle 19.25 con un viaggio di 6 ore. Ci sono anche altre soluzioni ma altrettanto scomode con orari assurdi. Questo vale per Chiavari ma anche per Genova e, se andiamo a vedere, anche per Torino. Non abbiamo mai avuto un servizio così disagevole . Un tempo si poteva salire sul treno e, senza cambiare, ti trovavi a Roma in poche ore e, se ti portavi da leggere o fare lavori con il computer, il viaggio era sopportabile.

Tutto questo discorso per chiedere una revisione ai responsabili (compresi i nostri amministratori locali) e non costringere a gli utenti a prendere l’automobile, con tutti i disagi che ne conseguono.

