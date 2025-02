Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Canova, per una frana che si è abbattuta su una via pedonale, unico accesso ad un gruppo di case dove risiedono cinque famiglie.

Il Funzionario di guardia VF sta valutando, insieme ai tecnici della protezione civile, il geometra dell’incolumità pubblica del Comune ed i Vigili urbani, la possibilità di creare un accesso alternativo ai i residenti.

» leggi tutto su www.genova24.it