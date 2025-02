Gattorna: la Croce Rossa promuove il bando del Servizio civile universale

Dall’ufficio stampa della Croce Rossa Gattorna

Se hai tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti al momento della domanda) anche quest’anno è possibile “fare una scelta che potrebbe cambiarti la vita”. Lavori oppure studi? Non è un problema dato che il Servizio Civile Universale è un’esperienza che puoi fare ugualmente. La durata progetti è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e l’erogazione di un assegno mensile di 507,30 euro. Inoltre, da quest’anno, è previsto, per legge, una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale.

