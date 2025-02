Giornata mondiale contro il cancro infantile, Bucci: “Volontari fondamentali per il supporto alle famiglie”

Genova. “Voglio ringraziare di persona e a nome di tutta la Regione Liguria Abeo e tutte le altre associazioni che si impegnano ogni giorno per aiutare i bambini e i loro genitori nell’affrontare una malattia oncologica. Purtroppo ho sperimentato di persona quanto possa essere devastante passare attraverso un’esperienza del genere, quindi mi sento particolarmente vicino a queste famiglie. Il lavoro dei volontari è di fondamentale importanza per sostenerli, informarli e accompagnarli in momenti tanto difficili, e, come istituzioni, abbiamo il dovere di stare al loro fianco in questa missione”. Così il presidente della Regione Marco Bucci in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, l’evento internazionale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori infantili.

Nel pomeriggio Bucci ha incontrato la vice presidente Isabella Mangini e altri esponenti di Abeo Liguria (Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ODV), che oggi ha organizzato un momento di condivisione con le associazioni di volontari impegnate sul territorio. All’incontro era presente anche e Enrico Giuseppe Costa, assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e Disabilità del Comune di Genova.

