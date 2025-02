I cento castelli della Lunigiana protagonisti di “Sapori e Colori”. Focus sul progetto Limes

A Sapori e Colori, programma di Rai News 24, è andata in onda una puntata dedicata a San Valentino, al suo territorio, alle tradizioni e ai prodotti più in voga per il giorno. Il sapore dominante è il cioccolato, il colore dominante è il rosso. Ma il programma racconta di più, va dietro ai secoli di storia e da Terni, città del santo, si sposta verso le mete più romantiche. Prima la cascata delle Marmore e poi la Lunigiana storica, con i suoi oltre cento castelli.

Nel servizio Matteo Parlato, moderno Pollicino, accompagna il telespettatore in un fiabesco viaggio che parte dalla brumosa Fortezza della Brunella di Aulla sino all’assolato castello Doria di Vernazza, in un volo a planare che dalla collina aullese passa per Sarzana, Licciana, La Spezia, Luni, Lerici,…

Come spiega Fabio Boccardi nel corso della rubrica, le fortificazioni sono unite nel progetto LIMES, progetto per la valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l’Alta Toscana, con il Comune della Spezia capofila, atto a delocalizzare e destagionalizzare il turismo. Lo sguardo è vasto: 65 Comuni coinvolti, dalla Garfagnana al Golfo dei Poeti.

