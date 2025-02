Il Comune di Loano aderisce a “M’illumino di Meno 2025” e spegne le luci di Palazzo Doria per quattro sere

Loano. Il Comune di Loano ha deciso di aderire all’edizione 2025 di “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da allora “M’illumino di Meno” ha continuato a coinvolgere in una festa dell’ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.

» leggi tutto su www.ivg.it