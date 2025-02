Ipotesi termovalorizzatore in Valbormida, Mirri chiama a raccolta i sindaci

Carcare. Crescono i timori per la possibile realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida. Tra i siti ipotizzati dalla Regione per insediare un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti figurano le macro aree di Albenga, Vado Ligure, Quiliano, Cairo Montenotte e Cengio, e proprio l’indicazione degli ultimi due sta allarmando amministratori e cittadini.

A tal proposito il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha convocato, per mercoledì 19 febbraio alle ore 17, un tavolo di confronto con i “colleghi” del comprensorio, allargato a quelli di Quiliano e Vado. Come mesi fa per il rigassificatore, si sta profilando uno scontro politico tra i sostenitori della giunta regionale guidata da Marco Bucci, tra cui proprio i sindaci di Cairo, Paolo Lambertini e di Cengio, Francesco Dotta, i quali non hanno ancora preso una posizione, e i militanti o simpatizzanti del centro sinistra, che si dichiarano contrari.

