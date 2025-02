Kouda dall’inizio con Pio e Lapadula, nel mezzo c’è Cassata contro un Modena da ridisegnare in difesa

Tornare a vincere dopo il pareggio contro il Palermo, questo l’obiettivo dello Spezia di Luca D’Angelo, in campo oggi pomeriggio al Braglia contro un Modena che ha tanta voglia di rifarsi dopo il ko della scorsa settimana contro la Sampdoria. Uno Spezia che deve fare a meno di Elia ma che ritrova Nagy, quantomeno per la panchina, e che potrebbe giocarsi dall’inizio la carta Rachid Kouda, per imprimere sin da subito la sua voglia di dominare il gioco. Dall’altra parte un Modena che non vuole sfigurare, nonostante le difficoltà difensive tra squalifiche e infortuni. In 1254 dalla Spezia al fianco della squadra di D’Angelo, che vuole mettere pressione al Pisa in campo domani contro il Cesena.

Lo Spezia, come si diceva, dovrebbe ripartire da Rachid Kouda, un fattore nel pareggio di domenica scorsa con il Palermo. L’ex Picerno dovrebbe agire da mezzala in un centrocampo con Salvatore Esposito in regia e Francesco Cassata a completare il pacchetto degli interni, con Reca a sinistra e Vignali a destra. In difesa non si tocca nulla: Wisniewski a destra, Hristov in mezzo e Mateju a sinistra, pronto a riscattarsi dalla prova opaca della scorsa settimana. E in avanti, ormai la filastrocca: Pio e Lapadula, che spera finalmente di sbloccarsi in maglia bianca.

