Lavagna: quattordicenne soccorsa per intossicazione etilica

Ieri si è festeggiato San Valentino, patrono degli innamorati. Non sappiamo se una quattordicene abbia bevuto per brindare a un amore o rimpiangendone uno perduto. Qualsiasi sia il motivo, ieri alle 22.30 circa la Croce Rossa di Lavagna ha soccorso in piazza Milano una ragazzina di soli 14 anni per una intossicazione etilica. L’adolescente è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. In questi casi c’è un interessamento delle forze dell’ordine che indagheranno su chi ha servito l’alcol o chi lo ha procurato alla giovane. Probabilmente ci sarà una convocazione dei genitori.

