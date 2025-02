Modena, Mandelli: “Ragazzi encomiabili, abbiamo avuto anche occasioni importanti”

“È un punto importante, apprezzato anche dal pubblico. Era una partita complicata, lo Spezia ha messo sotto praticamente tutte le squadre che ha affrontato, è difficile da affrontare per le qualità sia fisiche che tecniche del quale dispone”. Parla così Paolo Mandelli, il tecnico del Modena che analizza il pareggio per 1-1 contro lo Spezia nel post gara. “I ragazzi sono stati veramente encomiabili, soprattutto nel trovare nel secondo tempo il coraggio di giocare palla a terra in situazioni difficili, sono venute fuori anche occasioni importanti”.

Piccola analisi anche sul rosso a Palumbo, proprio nel recupero: “L’episodio finale dell’espulsione di Palumbo non ci voleva, aldilà che non ci fosse il fallo, se al 92° senti una parola di troppo la puoi ignorare, tra l’altro Antonio mi ha detto di non essere stato offensivo nei confronti dell’arbitro”, conclude.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com