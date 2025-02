Natalino Balasso e Michele Di Mauro portano al Civico la grande magia di Eduardo De Filippo

Doppio appuntamento con la stagione di Prosa al Teatro Civico della Spezia: mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio (ore 20.45) va in scena “La grande magia”, uno dei lavori più intensi di Eduardo De Filippo. Natalino Balasso e Michele Di Mauro, diretti da Gabriele Russo, sono i protagonisti di una commedia amara, una malinconica riflessione sull’esistenza, e al contempo un omaggio al teatro, alla finzione e all’illusione che ci permettono di vivere. Calogero Di Spelta (Natalino Balasso) in questo adattamento diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni, un uomo con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola.

Un uomo mosso da un sentimento ossessivo, smarrito in un mondo che sembra altrettanto confuso, con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola. Dall’altro lato, Otto Marvuglia (Michele Di Mauro), mago e manipolatore, dalle facce sempre diverse ed interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà. “Fra tutti i testi di Eduardo che posso dire di conoscere a fondo – afferma Gabriele Russo nelle note di regia – ritengo e sento che La grande magia sia quello più necessario oggi per i temi che affronta, per le relazioni che propone, perché è una commedia squilibrata, meno lineare e matematica delle altre, sospesa e caotica come il tempo in cui viviamo”. In occasione dello spettacolo Balasso e Di Mauro incontreranno il pubblico giovedì 20 febbraio alle ore 18 presso l’Urban Center in via Carpenino.

