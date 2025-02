Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Vittoria bella e pesante per l’AGN Energia Bogliasco 1951. Nella gara valida come recupero della seconda giornata di Serie A2 i ragazzi di Gimmi Guidaldi superano 12-7 il Piacenza, scavalcandolo in classifica e chiudendo il girone d’andata del campionato con il secondo successo consecutivo.

