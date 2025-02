L’amministrazione comunale di Portofino compra a Paraggi un terreno franoso, stimato in euro 5,82 euro al metro quadrato, per un valore complessivo di 15.000 euro. Scopo dell’acquisto, mettere in sicurezza il posteggio gestito dal Comune attraverso la “Portofino Mare”.

Nei prossimi giorni in piazza della Libertà, tra il nuovo ambulatorio e l’autosilo, lato ufficio polizia municipale, verranno tracciati 60 posti destinati a moto, scooter e motorini.

