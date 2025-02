Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Interventi a muri e protezioni stradali frazionali di Rapallo, pronte le domande di contributi a Regione Liguria. La Giunta ha dato mandato agli uffici competenti di predisporre le richieste per due progetti: il completamento degli interventi su via Comega, nella frazione di San Quirico, e il risanamento di porzioni di muri di sostegno della pedonale della frazione di via San Massimo, nell’omonima frazione.

