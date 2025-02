Recco: modifica della viabilità in via Massone e via Marconi

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

È stata recentemente installata nuova segnaletica stradale in via Massone e via G. Marconi, necessaria per adeguarsi alle modifiche della viabilità, in vista dell’imminente chiusura al transito veicolare dell’ultimo tratto di via Massone. “Le modifiche sono state sviluppate per permettere manutenzione all’ultima delle arcata del viadotto ferroviario – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – la cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a seguire le indicazioni per garantire una circolazione sicura e ordinata”.

Sono stati quindi tracciati i margini della nuova strada di collegamento tra via Massone e via Marconi ricavando alcuni stalli per motocicli, che sono stati disposti longitudinalmente sul lato monte, e un passaggio pedonale sul lato mare. La viabilità del nuovo tratto è stata regolamentata con l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Marconi (retro cabina Loderini) per i veicoli provenienti da via Massone, i quali hanno il diritto di precedenza. È stato inoltre tracciato un attraversamento pedonale all’intersezione tra le due vie.

In via Marconi, sono stati ripristinati gli stalli auto nel tratto retrostante la cabina Loderini, a seguito della rimozione del cantiere RFI. La segnaletica di colore giallo di cantiere è stata sostituita con una segnaletica di colore bianco, evidenziando l’ingresso dell’isola ecologica. È stato inoltre istituito uno stop all’altezza dell’intersezione con la nuova via di collegamento con via Massone per i veicoli provenienti da via Marconi e diretti in via Ippolito d’Aste. Infine, è stato tracciato un passaggio pedonale sul margine destro tra il civico 1 e via Ippolito d’Aste.

