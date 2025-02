Sampdoria sconfitta dal Sudtirol, tutta l’amarezza di Semplici: “Le partite sono sempre meno e i punti sempre più importanti”

Genova. Una sconfitta pesante. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Druso” di Bolzano la Sampdoria è incappata nell’ennesimo passo falso della sua stagione in trasferta. I blucerchiati infatti, i quali hanno concluso il match in nove contro undici, hanno perso 2 a 1 contro il Sudtirol, formazione che grazie all’affermazione odierna ha raggiunto in classifica proprio la squadra guidata da Leonardo Semplici.

Al termine della sfida il tecnico della Sampdoria si è detto amareggiato per l’epilogo della gara, un incontro deciso principalmente da alcuni episodi: “Penso che questa sconfitta sia determinata da nostri demeriti e ovviamente dall’avversario che ci ha fatti innervosire. Siamo caduti nelle loro provocazioni e questo non deve accadere. Le partite sono sempre meno e i punti sempre più importanti. Eravamo riusciti anche a pareggiare meritatamente, sicuramente dovevamo e potevamo fare di più”.

