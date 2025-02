Sanità, Nicolò incontra il difensore civico Cozzi: “Collaborazione per risolvere insieme le criticità”

Genova. Primo incontro nel palazzo della Regione tra l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il difensore civico di Regione Liguria Francesco Cozzi con l’obiettivo di fare il punto sulla sanità in Liguria e di trovare soluzioni concrete per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni e l’affollamento dei Pronto Soccorso.

“Abbiamo chiesto di incontrare l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per parlare delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie e delle attese nei Pronto Soccorso. L’assessore con il presidente Marco Bucci è fortemente impegnato nell’affrontare questi problemi e stanno cercando soluzioni per offrire un servizio migliore ai cittadini liguri. È per questo che abbiamo ritenuto utile dare anche i nostri suggerimenti”.

