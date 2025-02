Santo Stefano d’Aveto: sciatore si ferisce in pista, con Drago al San Martino

Uno sciatore di 37 anni è caduto nella tarda mattina in Val d’Aveto mentre percorreva una pista, procurandosi una ferita ad una gamba, a quanto pare con la lamina di uno sci. Sono stati altri sciatori a lanciare l’allarme. Sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto e il Soccorso alpino. Medicata la ferita, è stato provveduto a trasferire il ferito in località Rocca d’Aveto. Qui è atterrato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha trasportato il ferito, in codice giallo, al pronto soccorso del policlinico San Martino.

