Scolmatore del Bisagno, dopo 86 giorni di viaggio la talpa è arrivata a Genova

Genova. Ha attraccato nel porto di Genova la nave cargo Da-De della compagnia armatoriale di stato cinese Cosco partita il 21 novembre scorso da Shanghai con a bordo la talpa scavatrice da 1.280 tonnellate che verrà impiegata nello scavo dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova per ridurre ulteriormente il rischio di esondazione del corso d’acqua che durante le ultime alluvioni ha provocato più morti nel capoluogo ligure.

A bordo anche un gruppo di tecnici cinesi della ditta costruttrice che supervisioneranno per alcuni mesi le fasi sia di montaggio sia di messa in funzione della talpa per lo scavo meccanizzato.

Il macchinario, introdotto nel progetto grazie ad una variante migliorativa approvata nell’autunno 2023 dalla struttura commissariale regionale per le opere contro il dissesto idrogeologico, è arrivata nel capoluogo ligure con un mese di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti e servirà per imprimere una forte accelerazione ai lavori.

