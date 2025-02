Scontro al vertice nella divisione ligure, Golfo dei Poeti ospita Aurora Chiavari

Derby ligure in casa del Cus Genova (sabato 15 febbraio, ore 21) per la Gino Landini Lerici dopo la sconfitta interna contro la co-capolista Amatori Savigliano per 68-59. Gli altri match del Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C maschile: Abert Bra-5 Pari Torino, Amatori Savigliano-Granda College Cuneo, Area Pro2020 Piossasco-Us Livorno, Don Bosco Livorno-Campus Piemonte, Cus To-Amici S. Mauro Torinese e Pallacanestro Vado-My Basket Ge.

Secondo impegno casalingo consecutivo invece per l’altra squadra del Progetto Golfo, la Golfo dei Poeti in Divisione Regionale 1 ligure, all’indomani del 59-55 inflitto al Tigullio Sport Team di Santa Margherita al Palabiagini lericino. Arriva stavolta la capolista Aurora Chiavari (domenica 16 febbraio, ore 18). Il programma della quinta di ritorno: Bvc San Remo-Novi Busalla, Pgs Auxilium Genova-Ardita Juve Ge, Cogoleto-Blue Sea Lavagna, Next Step Rapallo-Pegli e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure.

