Verso Genoa – Venezia, Vieira lancia Messias: “Partita non scontata, noi concentrati”

Genova. Il Genoa si prepara al posticipo di lunedì contro il Venezia tra assenze e recuperi. Patrick Vieira in conferenza stampa è conscio dell’importanza della partita per mettere ancora distanza dalla zona calda.

“Sarà una partita importante per noi e anche per loro, è uno scontro con una squadra con i nostri stessi obiettivi, giochiamo in casa e sappiamo tutti che i nostri tifosi sono importanti e dobbiamo gestirlo come un vantaggio. Sarà una partita difficile da giocare, è stata una bella settimana di allenamento, la squadra ha lavorato con umiltà e voglia di fare bene”.

» leggi tutto su www.genova24.it