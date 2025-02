A Loano CarnevaLöa, l’assessore regionale Ripamonti: “Manifestazione carica di tradizione, anche quest’anno all’insegna del divertimento”

Loano. “CarnevaLöa è una manifestazione carica di storia e tradizione, con profondi legami con il territorio, che anno dopo anno si dimostra in grado di coinvolgere tutti, cittadini di Loano e non solo, in una grande festa. Voglio complimentarmi con gli organizzatori, che anche in questa edizione hanno saputo creare un’atmosfera carica di divertimento e allegria tra le strade della città”. Così l’assessore regionale Paolo Ripamonti, oggi a Loano in occasione alla tradizionale sfilata di carri e maschere di CarnevaLöa.

E’ entrata nel vivo l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Oggi la prima attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 14.45 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza.

