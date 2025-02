Albenga, la Juniores riflette una luce bianca nel nero presagio: il Riva applaude la resilienza dei giovani ingauni

Albenga. Oggi è una domenica spartiacque per capire ancora di più riguardo a ciò che si preannuncia un epilogo anticipato di una disastrosa stagione sportiva. Se l’Albenga non dovesse scendere in campo contro il NovaRomentin, ad ora è altamente probabile che vada a finire così, ci sarebbe l’esclusione ufficiale dal campionato di Serie D. Dalle premesse di un giorno buio, per trovare un piccolo spiraglio di luce si può tornare indietro di nemmeno ventiquattr’ore.

C’erano tutti i presupposti per un forfait della Juniores Nazionale contro l’Asti: le direttive dall’alto andavano in quella direzione. I bianconeri volevano giocare a tutti i costi e alla fine lo hanno fatto, andando contro alla volontà della proprietà. Una partita finita 4-3 per i piemontesi ma gli ingauni, disputando una prova di grande orgoglio, strappano un lungo applauso alla gente presente sugli spalti dopo il triplice fischio. “I grandi sono loro”, ha detto il passionale dirigente Alessandro Patrucco alla tribuna mentre si stava dirigendo verso il tunnel. Patrucco è stato l’unico dello staff presente in panchina siccome al Riva non si è presentato Thomas Massa, l’allenatore finito ancor di più nella bufera dopo la risposta dei “Fedelissimi” alle sue dichiarazioni che ha rilasciato contattando direttamente la nostra Redazione.

