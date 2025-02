ArteGenova chiude con 25mila visitatori, tra gli emergenti premiato un artista genovese

Genova. Con 25mila visitatori – tra cui sabato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – chiude oggi la 19esima edizione di ArteGenova, che per tre giorni ha portato alla Fiera di Genova un pubblico interregionale di appassionati e collezionisti, attratti dalle espressioni delle principali correnti artistiche del Novecento e dei giorni nostri. Tra le 5mila opere di alcuni degli alfieri di questi movimenti (con valutazioni fino a 1,8 milioni di euro) si sono viste quelle di Fontana, De Chirico, Pollock, Morandi, Burri, Depero, Bansky, Warhol, Schifano, Rotella, Jeff Koons, Christo, Haring, Ligabue, Capogrossi, Guttuso, Casorati.

“Con questa mostra – mercato internazionale – commenta Nicola Rossi, presidente di Nord Est Fair che organizza l’evento di cui è curatore – mettiamo in contatto i visitatori con alcuni tra i più qualificati galleristi italiani in arrivo da 12 regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise) e dall’estero (Andorra, Francia, Iran, Repubblica di San Marino, Svizzera), ma anche con tanti artisti emergenti presenti con opere di valore inferiore ai 5.000 euro alla sezione Contemporary Art Talent Show. Così si agevola un ricambio generazionale nel panorama artistico: mettere in luce chi ha qualità per proporsi a collezionisti e investitori ci consente ogni anno di promuovere almeno una decina di nuovi talenti”.

