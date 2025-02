Una spezzina di vent’anni è ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni serie dopo una caduta sugli sci avvenuta a Cerreto Laghi. L’episodio risale alle 11 di questa mattina. Come riporta Ansa la giovane durante una discesa avrebbe perso il controllo su un avvallamento e le si sarebbe anche staccato uno sci. La ventenne indossava regolarmente il casco, è andata a sbattere contro una ringhiera di metallo che delimita la pista.

È stato dato subito l’allarme al 118 che ha inviato sul posto l’elicottero che ha trasportato d’urgenza la ragazza in stato di incoscienza all’ospedale Maggiore di Parma dov’è ricoverata in rianimazione. Non risultano essere coinvolte altre persone. Sul posto è arrivata la squadra di servizio sicurezza piste con gli agenti della polizia di Stato della questura di Reggio Emilia che si sono occupati dei rilievi del caso. La pista è rimasta chiusa per garantire al meglio le operazioni di soccorso e per tutti gli approfondimenti necessari.

L'articolo Caduta sugli sci a Cerreto Laghi: giovane spezzina ricoverata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma proviene da Città della Spezia.

