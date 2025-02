Dall’Usd Lavagnese 1919

Risultato corretto quello maturato oggi al Riboli tra Lavagnese e Vogherese, alcune occasioni importanti non concretizzate e un gol per parte regalano un punto ai bianconeri che salgono a quota 45 in compagnia del Chisola, complice il forfait dell’Albenga ci saranno così dieci giorni per preparare al meglio l’importantissima sfida di mercoledì 26 in Coppa Italia con il Ravenna.

» leggi tutto su www.levantenews.it