Comunali Genova, dal M5s semaforo verde a Salis: imminente l’ufficializzazione come candidata sindaca

Genova. Manca solo l’ufficializzazione e la vicepresidente del Coni Silvia Salis sarà la candidata alle comunali di Genova per il centrosinistra. Il comitato politico dei saggi del Pd, composto da rappresentanti delle varie correnti, ha dato in questa domenica il suo parere positivo, sia pure con l’astensione della minoranza che ha criticato “non tanto la persona, ma il metodo che ha portato alla candidatura, conducendo altrove le trattative”. Per il via libera definitivo, tecnicamente, serve l’ok anche dalle direzione del partito (che deve essere convocata da Federico Romeo) e che è attesa nelle prossime ore. Si tratta, di fatto, di una pura formalità.

Anche perché in serata anche il Movimento 5 Stelle durante l’assemblea degli iscritti ha fatto scattare il semaforo verde per Salis. E le altre forze incontrate negli scorsi giorni, da Avs a Italia Viva passando per Linea Condivisa, sembravano sostanzialmente allineate. L’esito appare quindi scontato: solo l’ex atleta olimpica, totalmente avulsa dallo scenario politico cittadino, pare in grado di sciogliere la matassa che si era sempre più ingarbugliata negli scorsi giorni nella galassia del campo progressista.

» leggi tutto su www.genova24.it