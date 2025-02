Ex Ilva al rush finale, testa a testa Baku-Jindal per l’acquisizione degli stabilimenti

Genova. Si riduce sostanzialmente a una partita a due la corsa per l’acquisizione degli impianti ex Ilva. Alla fine della fase di rilancio delle offerte, a riproporsi sono state l’azera Baku Steel (supportata dall’Azerbaijan Investment company) e l’indiana Jindal Steel, con la prima apparentemente favorita. Il fondo statunitense Bedrock Industries non ha fatto prevenire alcuna integrazione: non era obbligato a farlo, ma date le mosse degli altri concorrenti è alto il rischio di rimanere fuori dai giochi.

La conferma dei rilanci è arrivata ieri dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli. Spetterà a loro “valutare attentamente le proposte ricevute e formulare il proprio parere”. Secondo indiscrezioni di stampa, l’offerta di Baku Steel sarebbe passata da 450 milioni a circa un miliardo di euro (considerando anche i 500 milioni di valore di magazzino in dote all’ex Ilva), mentre quella di Jindal sarebbe salita da 80 a circa 200 milioni, a cui si sommano 2 miliardi di investimenti futuri. Si allontana la prospettiva di una cordata unica caldeggiata dal ministro delle Imprese Adolfo Urso.

