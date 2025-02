Fiera da lunedì a mercoledì: in cantiere l’iniziativa “Trasporti d’epoca a San Giuseppe”

Tra un mesetto a quest’ora la Spezia comincerà ad inebriarsi dell’aroma di San Giuseppe. Oltre alla conferma delle date, dal 17 al 19 marzo, c’è n’è un’altra all’orizzonte che consolida una tradizione: la presenza dei mezzi di trasporto di una volta messi a disposizione dal “Museo dei trasporti autofilotramviari”.

L’associazione infatti sarà in fiera con delle attività che hanno ottenuto il rinnovo del patrocinio dal Comune della Spezia. Anche nel documento che lo sancisce vengono riconfermati gli infrasettimanali per le iniziative di San Giuseppe.

Tornando a parlare di mezzi storici, per la tre giorni è in programma l’iniziativa “Trasporti d’epoca a San Giuseppe 2025”, qualche dettaglio in più sulla manifestazione emergerà nelle prossime settimane. Le belle giornate di sole apparentemente primaverili arrivate con questo fine settimana, il cielo terso avvicinano sempre di più lo spezzino medio a quel mood mentale che fa da preludio alla fiera: che piaccia o no, che sia lontano oppure vicino al week end.

