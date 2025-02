In vista del Giubileo mondiale delle famiglie, l’ufficio diocesano Pastorale famiglia e vita, diretto da don Roberto Poletti, ha organizzato alcuni incontri preparatori, il terzo ed ultimo dei quali si terrà sabato 1° marzo nell’oratorio adiacente la chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione a Romito Magra. Il programma prevede l’inizio alle 17.30 con una riflessione sul tema giubilare della speranza, messo in relazione alla dimensione della famiglia. Alle 20 i presenti mangeranno una pizza insieme e poi daranno vita ad una serata di gioco e di divertimento con tombolata e con la tradizionale “pentolaccia” carnevalesca. Per esigenze di carattere organizzativo, chi intende partecipare all’incontro deve prenotare entro mercoledì 26 febbraio, telefonando al numero 351.5042844, o scrivendo a info@pastoralefamigliasp.it. Sono gli stessi recapiti ai quali occorre rivolgersi, entro il 15 marzo prossimo, per prenotare la partecipazione al pellegrinaggio in pullman per il Giubileo romano delle famiglie. Il Giubileo si terrà nella capitale dal 30 maggio al 1° giugno e si concluderà con la celebrazione solenne in piazza San Pietro presieduta da papa Francesco.

L’articolo Giubileo delle famiglie, incontro preparatorio a Romito con riflessione, cena e giochi proviene da Città della Spezia.

