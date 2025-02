Il consigliere comunale Andrea Montefiori tramite un’interrogazione a risposta scritta chiede chiarimenti sulla presenza di alcune transenne in Via Fratelli Rosselli, in centro città. In una nota l’esponente del Partito democratico scrive:”Ho appreso e verificato che di fronte all’hotel Genova, persistono da alcuni mesi quattro transenne, finalizzate a evitare possibili problemi di sicurezza per la viabilità veicolare e pedonale causati dal sollevamento di un elemento in pietra della pavimentazione”. Montefiori conclude: “Chiedo quali siano i motivi che, ancora, non hanno consentito di ripristinare la pavimentazione, consentendo così il normale transito di mezzi e persone”.

L'articolo Il consigliere Montefiori: "Perché Via Fratelli Rosselli è ancora transennata?" proviene da Città della Spezia.

