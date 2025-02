Il Pisa non sfrutta l’uomo in più e pareggia a Cesena, restando a +4 dallo Spezia

Il Pisa non sfrutta l’occasione e non va oltre l’1-1 contro il Cesena, rimanendo dunque al secondo posto in classifica a quattro punti di distacco dallo Spezia. La squadra di Filippo Inzaghi non sfrutta la superiorità numerica della ripresa, per espulsione di Donnarumma, e si fa rimontare dai romagnoli, bravi nel finale a pareggiare con La Gumina dopo l’iniziale vantaggio di Touré, arrivato dopo due reti annullate ai bianconeri. Un punto in due partite per i toscani, che dopo il ko contro il Cittadella della scorsa settimana non riescono a ritrovare i tre punti.

Nelle altre gare del pomeriggio, rotondo successo della Juve Stabia sul Cosenza e due pareggi, uno nella sfida salvezza tra il Frosinone e la Reggiana e in Palermo-Mantova, un nuovo 2-2 per la squadra di Dionisi dopo quello del Picco.

