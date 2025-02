Lavagna: cimitero monumentale, servizi affidati anche alla coop Il Rastrello

A Lavagna, il custode del cimitero monumentale è assente dal lavoro per motivi personali fino al prossimo 31 ottobre. Per poter coadiuvare il personale addetto nelle tumulazioni, estumulazioni, raccolta resti, pulizia aree cimiteriali e quant’altro, l’amministrazione comunale, con determina dirigenziale, ha dato incarico alla cooperativa sociale “Il Rastrello onlus” con sede a Genova, di effettuare servizio nel cimitero dal 10 febbraio al 31 ottobre. La spesa prevista è di 36.592 euro. Il cimitero è noto a livello europeo per la ricchezza e fatture dei suoi monumenti funebri; in molti casi vere e proprie opere d’arte. Per questo visitato anche da molti turisti.

