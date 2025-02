Lettere/ “Rapallo, eliminazione barriere all’imbarcadero, una goccia nel mare”

Da Franco Fronzoli, già comandante Stazione Carabinieri di Rapallo

Non è certo una vittoria oppure un merito della amministrazione aver annunciato gli imminenti lavori per rendere agevole raggiungere i battelli, con la eliminazione degli scalini, ai disabili motori e non solo. C’è di mezzo anche una capillare insistenza da parte dei cittadini di Rapallo, nel segnalare la criticità. È comunque una sconfitta arrivare a questo risultato dopo anni ed anni di apatia, di silenzio, di “ menefreghismo “.

