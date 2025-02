Multedo battuto dal Savona, Bazzigalupi: “Quindici auto polizia, video per preparare la gara… Basta scimmiottare i pro”

Il Multedo esce sconfitto 2 a 1 nel big match di giornata contro il Savona. Mister Alexandro Bazzigalupi non perde la sua ormai iconica verve nel post partita anche con un look decisamente più sobrio rispetto allo scorso anno e con le stampelle da gestire post operazione all’anca. Fiducia per il prosieguo della sua squadra in campionato e un appello a un mondo dilettante che sembra forse prendersi troppo sul serio.

“Abbiamo fatto una prova convincente – esordisce -. Siamo a 7 punti ma ci proveremo fino alla fine. Non voglio nemmeno parlare di un approccio sbagliato. Fossati ha fatto un gran goal. Abbiamo poi iniziato a giocare e a creare i presupposti per andare in parità”.

» leggi tutto su www.ivg.it