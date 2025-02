Nucleare, Invernizzi (FdI): La Liguria può diventare un modello di innovazione”

Liguria. “La transizione energetica e il nucleare è sicuramente una delle sfide più importanti e urgenti del momento. In Liguria, come nel resto d’Italia e d’Europa, la nostra ambizione deve essere quella di diventare un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità preservando territorio e ambiente”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale intervenendo su un argomento che viene dibattuto in questi giorni in Regione.

“Siamo consapevoli che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello internazionale è diversificare le nostre fonti e spingerci verso tecnologie avanzate. Ci dobbiamo orientare verso un processo che ci permetta di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, preservando al contempo la sicurezza energetica e la competitività economica. Il nucleare, spesso oggetto di dibattito – osserva Invernizzi – è uno degli strumenti che possiamo valutare con attenzione. Vero anche che il dibattito sul nucleare è stato segnato da momenti di grande preoccupazione, ma anche da importanti progressi tecnologici”.

