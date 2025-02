Nuovo corso di recitazione con il “Teatro della Fonte”: prima lezione gratuita all’Arci Canaletto

Il 21 febbraio sarà presentato alla Spezia un nuovo corso di recitazione cinematografica e teatrale, organizzato da Teatro Della Fonte in collaborazione con Arci Canaletto. Il corso, diretto da Lorenzo Micoli, formatosi allo Stabile di Genova con esperienze in cabaret, televisione, teatro e cinema, e Irene Elisa Parenti, che ha studiato alla scuola di Galante Garrone a Bologna e ha anch’essa esperienze in teatro e cinema, è aperto a tutti e prevede lezioni di recitazione, espressione corporea, improvvisazione, dizione e altro. L’obiettivo è aiutare gli allievi a superare la timidezza e acquisire consapevolezza di sé attraverso il gioco della recitazione. Il corso si terrà da fine febbraio a fine giugno, con possibilità di proseguire da settembre a dicembre. A fine anno, chi lo desidera potrà entrare a far parte della compagnia-laboratorio “I Braccini Colti”. Per informazioni e iscrizioni alla lezione di prova gratuita: 3478564834 – 3313097567 (anche WhatsApp).

