Pietra Ligure, Filadelli dopo il pari con il Taggia: “Ai punti l’avremmo vinta noi, ma questa non è la boxe”

Pietra Ligure. “Era un po’ che non ci vedevamo perché a me piace parlare quando c’è qualcosa che non è andato bene”. Si presenta così nel post partita il direttore generale biancoceleste Luca Filadelli. Il Pietra Ligure pareggia 1-1 contro il Taggia e sicuramente il risultato odierno è la prima cosa negativa da trattare. Tuttavia, in settimana c’è stata anche una polemica con l’Arenzano per l’episodio relativo al gol di Dominici, forse siglato con un braccio. E poi lo sguardo del dg va anche al derby di settimana prossima contro la San Francesco Loano, riferendosi ai fatti controversi dell’andata: lo striscione dei tifosi biancocelesti e i fumogeni lanciati in campo da quelli rossoblù. Insomma, un’intervista a 360° sul periodo del Pietra.

Partendo dalla gara di oggi, Filadelli afferma: “Il risultato è stato giusto: ai punti l’avremmo vinta noi, ma a calcio non si gioca a punti, quella è la boxe. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e il gol al 45′ ci ha dato una mazzata che non ci aspettavamo. Devo fare i complimenti a Mattia Duberti che nel primo tempo ha fatto due grandi interventi da grande portiere quale è, anche se tende a sottovalutarsi. Nel secondo tempo siamo cascati nei nostri difetti, cioè nella frenesia che ci viene quando le cose non vanno secondo i piani. Ma il calcio è questo: quando ai punti magari la meriteresti poi ci sono degli episodi che ti sconfessano”.

