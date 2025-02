Prima Categoria. Cengio – Baia Alassio LIVE: il match minuto per minuto

CENGIO – BAIA ALASSIO (-)

Questa domenica, 16 febbraio, presso lo stadio Pino Salvi il Cengio ospiterà il Baia Alassio. La partita di andata è terminata con il risultato di 0 a 0. Attualmente le due si trovano in quinta e prima posizione a 5 punti di distacco. La squadra guidata da mister Chiarlone è reduce da una sconfitta nella giornata precedente contro il Dego per 3 a 2 che ha interrotto, così, la serie di 16 risultati utili consecutivi. Inoltre oggi dovrà fare a meno di Freccero e Bayi, quest’ultimo, pilastro della difesa, ha rimediato un’espulsione che gli farà saltare 9 giornate. Il Baia Alassio, invece, guida la classifica con una sola sconfitta ottenuta contro l’Ospedaletti Calcio. Nell’ultimo match ha affrontato la Golfo Dianese; partita terminata con un pareggio che ha permesso a quest’ultima di avvicinarsi a -1 dalla vetta. Di conseguenza i ragazzi di mister Sardo devono puntare alla vittoria per non rischiare di perdere la posizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00 e la partita verrà di retta dal Signor Pettirossi Lorenzo.

FORMAZIONI

